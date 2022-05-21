Пятую часть подтвержденных потерь российских военных в Украине составляют офицеры — Медиазона 21 мая, 01:05 Цей матеріал також доступний українською 491 из подтвержденных погибших среди российских военных — офицеры (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Издание Медиазона и Русская служба BBC вместе с командой волонтеров обнаружили, что пятую часть публично подтвержденных погибших российских военных в ходе полномасштабной войне в Украине составляют офицеры.



Война России против Украины — главные события 20 мая

Согласно их анализу сообщений родственников, власти и медиа, с 24 февраля до 20 мая в своей полномасштабной войне РФ потеряла минимум 2622 захватчика. 491 из них — офицеры. Их четвертая часть — старший офицерский состав — майоры, подполковники и полковники.

Видео дня

Подтвердилась гибель генерал-майора 41-й армии Андрея Суховецкого, генерал-майора 8-й армии Владимира Фролова и замкомандира Черноморского флота РФ, капитана первого ранга Андрея Палия.

Отмечается, что чаще всего гибнули представители Дагестана, Бурятии и Волгоградской области, где средняя зарплата ниже медианной по России.

Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, которые составляет более 12 процентов населения страны-агрессора, в живых не осталось трое и 14 военных соответственно.

В расследовании указывается, что подтвержденные 2622 погибших военных РФ, вероятно, не отражают реальный уровень потерь России в полномасштабной войне. Также неизвестно число пропавших без вести и пленных.

По данным Генштаба ВСУ на 17 мая, с начала войны РФ потеряла в Украине около 27,9 тысячи солдат, также оккупанты лишились более 8 тысяч единиц техники.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников уточнял, что за 80 дней войны украинская армия полностью уничтожила 17 российских батальонных тактических групп.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.