Флаги развеваются над могилами, в том числе российских оккупантов, ликвидированных на войне РФ против Украины, на Лемешовском кладбище в Московской области, 23 февраля 2026 года (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Москва прилагает огромные усилия, чтобы скрыть свои потери в войне против Украины , закрывая базы данных и преследуя тех, кто фиксирует сведения о погибших.

Об этом в четверг, 12 ноября, пишет Politico, констатируя, что, утаивая количество погибших, Кремль при этом не может скрыть могилы.

Издание подчеркивает, что в сентябре российский суд в Ярославле приговорил мужчину к 14 годам в колонии. Такое наказание обычно применяется в РФ к отъявленным убийцам. Его преступление — фотографирование надгробий российских солдат, ликвидированных на войне против Украины.

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Кремль скрывает реальные потери на поля боя, и независимые журналисты и активисты используют фотографию, чтобы зафиксировать количество погибших. Эти данные намного превышают те, которые Москва признала публично, пишет Politico.

Издание также приводит тезис Яна Клааса Берендса из немецкого Центра современной истории имени Лейбница, который указал, что рост числа могил, судя по всему, беспокоит Кремль, поскольку это зрелище «напоминает им о провале путинской войны».

Российские власти предупреждают, что фотосъемка могил военных может обернуться пожизненным заключением, Федеральная служба безопасности (СФБ) патрулирует кладбища в поисках нарушителей, пишет Politico. С лета в РФ арестам подверглись несколько десятков человек, при этом официальное обвинение в этих закрытых процессах государственная измена, а именно — якобы сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Российские потери с начала полномасштабного вторжения в Украину ошеломляют, констатирует издание.

В частности, по данным Министерства иностранных дел Великобритании и Нидерландской разведки, Россия потеряла более полумиллиона своих солдат. Президент Украины Владимир Зеленский в июле заявлял о 700 тысячах ликвидированных россиян.

В сентябре 2022 года, через полгода после начала полномасштабного вторжения, министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что погибших российских солдат — 5937, напоминает издание.

С тех пор как так называемая «специальная военная операция» переросла в затяжной конфликт, Москва усилила меры по утаиванию цифр и блокирует пути для тех, кто пытается фиксировать потери.

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В апреле 2024 года спикер кремлевского режима Дмитрий Песков указал, что информация о потерях является «государственной тайной», а сообщение о них остается «исключительной прерогативой Министерства обороны».

В том же году Росстат закрыл доступ к данным о превышении уровня смертности в стране, которые были доступны с 1990-х годов.

Москва также скрывает информацию о судебных делах, связанных с погибшими военнослужащими, отмечает Politico.

Причина, по которой Кремль так ревностно скрывает информацию о своих потерях, заключается в том, чтобы было легче нанять новых солдат для отправки на войну, считает Ян Матвеев — военный аналитик и соратник российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, указал он, Москва также пытается произвести впечатление на «внешнюю аудиторию», в частности, на президента США Дональда Трампа. Таким образом Кремль пытается убедить американского лидера в том, что армия Путина якобы вот-вот победит в войне.

9 ноября 2026 года Генштаб ВСУ сообщил о рекордных суточных потерях РФ с начала полномасштабного вторжения — 2 980 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными за предыдущие сутки.

10 ноября был обновлен абсолютный суточный рекорд по уничтожению солдат армии РФ подразделениями группировки Сил беспилотных систем — 806 оккупантов, из которых 295 ликвидированы.

Согласно официальным данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 12 ноября, за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 2 150 российских захватчиков. Общие потери личного состава оккупационной армии РФ в войне составляют около 1 616 330 человек.