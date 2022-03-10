В США сообщили свои данные о потерях российских оккупантов в Украине — CBS News 10 марта, 07:28 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты потеряли до шести тысяч своих военных в Украине (Фото:Генштаб)

По оценкам США, за две недели агрессии в Украине были убиты от пяти до шести тысяч российских оккупантов, сообщает CBS News.

Один из американских чиновников на условиях анонимности рассказал, что это число трудно оценить в режиме реального времени, однако оно является «очень и очень значительными потерями».

Он сравнил их с потерями в некоторых сражениях во время Второй мировой войны.

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Чиновник не смог оценить количество раненых россиян, но в большинстве войн эта цифра как правило примерно в три раза превышает количество убитых, что составляет примерно от 15 000 до 18 000 человек.



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