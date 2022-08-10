Темпы потерь. Западная пресса публикует впечатляющие цифры погибших и раненых на войне с Украиной российских военных

10 августа, 09:54
Эксклюзив НВ
Свежие могилы российских военнослужащих на кладбище в Волжском, недалеко от Волгограда, РФ. 26 мая 2022 года (Фото:REUTERS)

Свежие могилы российских военнослужащих на кладбище в Волжском, недалеко от Волгограда, РФ. 26 мая 2022 года (Фото:REUTERS)

Через пять с половиной месяцев войны в Украине агрессор потерял половину той армии, которая стояла на границе Украины 23 февраля. Западные СМИ подсчитывают погибших и раненых оккупантов.

Когда Евгений Чубарин, 24-летний житель российской Республики Карелия, известил мать, что собирается ехать воевать в Украину, она со слезами умоляла его изменить свое решение. Впрочем, полный энтузиазма рабочий камнеобрабатывающего завода все же подписал трехмесячный контракт, прошел четырехдневную подготовку, получил АК-47 и отправился на войну. Он прибыл на фронт 15 мая, а на следующий день был убит.

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В России на подобные истории наложено табу, пишет американская газета The Washington Post. В итоге боль от потерь, которую переживают семьи российских военнослужащих, оказывается «погребена под триумфальной гордостью государственных СМИ, которые изображают войну как экзистенциальную борьбу за выживание как против «нацистов», так и против НАТО». Новости о кровавых жертвах войны тщательно скрывают, и это лишь подчеркивает, насколько Кремль обеспокоен шаткостью народной поддержки, отмечает издание.

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Однако на Западе подсчеты потерь страны-агрессора ведутся исправно. Согласно свежим данным Пентагона, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла от 70 тыс. до 80 тыс. военных убитыми и ранеными. Об этом 8 августа заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал. Это около половины 150-тысячного войска, которое РФ собрала у границ Украины накануне 24 февраля.

Такую статистику Кал называет «достаточно впечатляющей, учитывая, что россияне не достигли ни одной из целей Владимира Путина, [поставленных] в начале войны».

Редактор: Анна Павленко

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Теги:   ДНР ЛНР Ранения Армия России Российские военные Дагестан Бурятия Война России против Украины Боевые потери

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