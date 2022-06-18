Минус самолет, корабль и 200 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне против Украины

18 июня, 09:51
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Россия потеряла около 33 350 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

Россия потеряла около 33 350 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 33 350 своих солдат — из них 200 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские военные за сутки уничтожили девять вражеских танков, один самолет и один корабль.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 18 июня, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении.

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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 33 350 (+200) человек ликвидировано
  • танков - 1465 (+9) ед
  • боевых бронированных машин - 3573 (+10) ед
  • артиллерийских систем - 739 (+5) ед
  • РСЗО - 233 (+0) ед
  • средств ПВО - 98 (+1) ед
  • самолетов - 216 (+1) ед
  • вертолетов - 180 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 594 (+1)
  • крылатых ракет - 129 (+0)
  • кораблей/катеров - 14 (+1) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2513 (+17) ед
  • специальной техники - 55 (+0)
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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины российские потери

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