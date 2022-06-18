Минус самолет, корабль и 200 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне против Украины 18 июня, 09:51 Цей матеріал також доступний українською Россия потеряла около 33 350 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 33 350 своих солдат — из них 200 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские военные за сутки уничтожили девять вражеских танков, один самолет и один корабль.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 18 июня, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении.

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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:

личного состава - около 33 350 ( +200) человек ликвидировано

+200) человек ликвидировано танков - 1465 ( +9) ед

+9) ед боевых бронированных машин - 3573 ( +10) ед

+10) ед артиллерийских систем - 739 ( +5) ед

+5) ед РСЗО - 233 ( +0) ед

+0) ед средств ПВО - 98 ( +1) ед

+1) ед самолетов - 216 ( +1) ед

+1) ед вертолетов - 180 ( +0) ед

+0) ед БПЛА оперативно-тактического уровня - 594 (+ 1)

1) крылатых ракет - 129 ( +0)

+0) кораблей/катеров - 14 (+ 1) ед

1) ед автомобильной техники и автоцистерн — 2513 ( +17) ед

+17) ед специальной техники - 55 ( +0)

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