Потери оккупантов с начала войны достигли 32 150 человек: 100 россиян были ликвидированы за последние сутки — Генштаб

12 июня, 09:41
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Россия потеряла около 32 150 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

Россия потеряла около 32 150 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 32 150 своих солдат — из них 100 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские военные за сутки уничтожили 11 вражеских танков и три беспилотника.

Такие данные на утро воскресенья, 12 июня, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 12.06 ориентировочно составили:

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  • личного состава — около 32 150 (+100) человек ликвидировано
  • танков — 1430 (+11) ед
  • боевых бронированных машин — 3484 (+18) ед
  • артиллерийских систем — 715 (+3) ед
  • РСЗО — 226 (+4) ед
  • средств ПВО — 97 (+0) ед
  • самолетов — 212 (+0) ед
  • вертолетов — 178 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2455 (+7) ед
  • кораблей/катеров — 13 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 582 (+3)
  • специальной техники — 54 (+0)
  • крылатых ракет — 125 (+0)

По данным Минобороны Британии, за три месяца войны против Украины потери России достигли показателей девятилетней военной кампании в Афганистане.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Украина-Россия Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины

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