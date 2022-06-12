Потери оккупантов с начала войны достигли 32 150 человек: 100 россиян были ликвидированы за последние сутки — Генштаб
Россия потеряла около 32 150 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 32 150 своих солдат — из них 100 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские военные за сутки уничтожили 11 вражеских танков и три беспилотника.
Такие данные на утро воскресенья, 12 июня, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 12.06 ориентировочно составили:
- личного состава — около 32 150 (+100) человек ликвидировано
- танков — 1430 (+11) ед
- боевых бронированных машин — 3484 (+18) ед
- артиллерийских систем — 715 (+3) ед
- РСЗО — 226 (+4) ед
- средств ПВО — 97 (+0) ед
- самолетов — 212 (+0) ед
- вертолетов — 178 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 2455 (+7) ед
- кораблей/катеров — 13 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 582 (+3)
- специальной техники — 54 (+0)
- крылатых ракет — 125 (+0)
По данным Минобороны Британии, за три месяца войны против Украины потери России достигли показателей девятилетней военной кампании в Афганистане.
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