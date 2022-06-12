Потери оккупантов с начала войны достигли 32 150 человек: 100 россиян были ликвидированы за последние сутки — Генштаб 12 июня, 09:41 Цей матеріал також доступний українською Россия потеряла около 32 150 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 32 150 своих солдат — из них 100 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские военные за сутки уничтожили 11 вражеских танков и три беспилотника.



Такие данные на утро воскресенья, 12 июня, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 12.06 ориентировочно составили:

личного состава — около 32 150 ( +100) человек ликвидировано

+100) человек ликвидировано танков — 1430 ( +11) ед

+11) ед боевых бронированных машин — 3484 ( +18) ед

+18) ед артиллерийских систем — 715 ( +3) ед

+3) ед РСЗО — 226 ( +4) ед

+4) ед средств ПВО — 97 ( +0) ед

+0) ед самолетов — 212 ( +0) ед

+0) ед вертолетов — 178 ( +0) ед

+0) ед автомобильной техники и автоцистерн — 2455 ( +7) ед

+7) ед кораблей/катеров — 13 ( +0) ед

+0) ед БПЛА оперативно-тактического уровня — 582 ( +3)

+3) специальной техники — 54 ( +0)

+0) крылатых ракет — 125 ( +0)

По данным Минобороны Британии, за три месяца войны против Украины потери России достигли показателей девятилетней военной кампании в Афганистане.



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