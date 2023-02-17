РФ потеряла до 200 тысяч своих военных в Украине, большинство были уничтожены артиллерией — британская разведка 17 февраля, 10:10 Потери российской армии достигли 200 тысяч (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

По данным британской разведки, потери и российской армии и «частных военных компаний» за год войны против Украины составляют от 175 до 200 тысяч. Из них примерно 40−60 тысяч убитыми.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что уровень российских потерь значительно вырос с сентября 2022 года, когда была объявлена «частичная мобилизация».

Как отметили в разведке, по современным стандартам ведения войны у российских сил очень высокий показатель погибших, если брать соотношение между выжившими и умершими ранеными.

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Почти наверняка это связано с крайне неудовлетворительным медицинским обеспечением большей части личного состава.

По данным ведомства, артиллерия стала причиной большинства потерь России.

В сводке также говорится, что силы ЧВК Вагнера задействовали большое количество заключенных-новобранцев, уровень потерь среди которых достигает 50%.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 141 тысячи своих военных.

По данным издания Times, Россия теряет не менее двух тысяч военных, пытаясь завоевать каждые 100 метров территории на востоке Украины.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV