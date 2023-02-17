РФ потеряла до 200 тысяч своих военных в Украине, большинство были уничтожены артиллерией — британская разведка
Потери российской армии достигли 200 тысяч (Фото:REUTERS/Maksim Levin)
По данным британской разведки, потери и российской армии и «частных военных компаний» за год войны против Украины составляют от 175 до 200 тысяч. Из них примерно 40−60 тысяч убитыми.
В сводке ведомства в Twitter говорится, что уровень российских потерь значительно вырос с сентября 2022 года, когда была объявлена «частичная мобилизация».
Как отметили в разведке, по современным стандартам ведения войны у российских сил очень высокий показатель погибших, если брать соотношение между выжившими и умершими ранеными.
Почти наверняка это связано с крайне неудовлетворительным медицинским обеспечением большей части личного состава.
По данным ведомства, артиллерия стала причиной большинства потерь России.
В сводке также говорится, что силы ЧВК Вагнера задействовали большое количество заключенных-новобранцев, уровень потерь среди которых достигает 50%.
По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 141 тысячи своих военных.
По данным издания Times, Россия теряет не менее двух тысяч военных, пытаясь завоевать каждые 100 метров территории на востоке Украины.