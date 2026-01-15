Президент США Дональд Трамп и директор ЦРУ Джон Рэтклифф следят за военной операцией в Венесуэле из комнаты в Мар-а-Лаго, Флорида, США, 3 января 2026 года (Фото: @realDonaldTrump/Handout via REUTERS)

Американский лидер Дональд Трамп заявил своей команде по национальной безопасности, что хотел бы, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли «быстрый и решительный» удар по режиму, а не привели к затяжной войне.

Об этом в четверг, 15 января, пишет NBC News со ссылкой на два источника, которые знакомы с ходом дискуссий и человека, близкого к Белому дому.

Однако советники Трампа пока не смогли ему гарантировать, что после потенциального удара США режим в Иране быстро рухнет. По словам источников телеканала, существует также обеспокоенность, что США может не хватить ресурсов в регионе для защиты от ответа Тегерана.

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По словам американского чиновника и одного из собеседников журналистов, знакомого с обсуждениями, такая динамика, может побудить Трампа одобрить более ограниченные военные действия США в Иране — по крайней мере, на начальном этапе — сохранив при этом варианты эскалации. Источники телеканала также указали, что ситуация стремительно меняется и по состоянию на полдень среды, 14 января, никаких решений не было принято.

При этом источники NBC News указывают, что Дональд Трамп готов воплотить в жизнь свои обещания протестующим в Иране для поддержки их усилий по свержению режима.

На днях президент США изложил своей команде по национальной безопасности, чего он хочет добиться потенциальными военными действиями США в Иране. Министерство обороны США выработало варианты, которые соответствуют озвученным Трампом целям.

По словам представителя Белого дома, чье имя также не раскрывается, в распоряжении Трампа «есть все варианты для решения ситуации в Иране». Он также добавил, что военные операции США в Иране в прошлом году и в Венесуэле в январе этого года демонстрируют, что «он не шутит».

Протесты в Иране — главное

В Иране с конца 2025 года продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране с предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости относительно доллара, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

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10 января наследник трона династии Пахлави, кронпринц Ирана Реза Пахлави, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

13 января СМИ сообщили, что количество погибших в результате расстрелов протестов в Иране может быть около 20 тысяч человек.

Инфографика: NV

В тот же день американский президент призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».

13 января Пехлеви призвал вооруженные силы, действующие в Иране, присоединяться к протестному движению граждан.

Вмешательство США в ситуацию в Иране является вероятным и может произойти в течение 24 часов, сообщало агентство Reuters в среду, 14 января.