Постпред США при ООН: Россия ответственна за химатаку в Британии

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия несет ответственность за нападение с применением химического оружия на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании.

Об этом она заявила в среду, 14 марта, на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, передает Reuters.

"Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за нападение против двух человек в Соединенном Королевстве с применением военного вещества нервно-паралитического действия", - сказала Хейли.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

По данным одного из основных разработчиков газа Новичок, это вещество минимум в 10 раз мощнее, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.