Постпред США при ОБСЕ о контрнаступлении ВСУ: Все только начинается, россияне заминировали большую территорию 8 августа, 11:31 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя контрнаступление ВСУ, заявил, что «все только начинается».

«Я считаю, что «все только начинается« («it's early days»), как мы говорим. То есть, у нас еще много времени, чтобы увидеть, как будет развиваться контрнаступление», — сказал он в интервью Укринформу.

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По его словам, нет сомнений, что это будет очень сложно.

«Ведь ведение наступательных боевых действий требует больше ресурсов, особенно человеческих, чем оборона, и поскольку россияне заминировали большую территорию на линии фронта. Поэтому это нелегко. На самом деле, будет очень и очень сложно», — сказал он.

Карпентер заявил, что на данном этапе он не хотел бы делать слишком много прогнозов.

«Но, безусловно, потенциал для достижения успеха Украиной есть. И если будет возможность, то все может развиваться быстро. Так что посмотрим, как все будет происходить в течение следующих нескольких месяцев», — сказал он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.