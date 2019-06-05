Мустафа Найем
У меня плохие новости
Андерс Аслунд
Схема Приватбанка. В чем обвиняют Коломойского в США
Тарас Березовец
После убийства мальчика. Пять главных выводов
Ульяна Супрун
Хронический стресс на работе. Как избежать эмоционального выгорания
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Постпред США при НАТО: Турция должна сделать выбор между С-400 и F-35

Вчера, 06:36
Цей матеріал також доступний українською
Постпред США при НАТО: Турция должна сделать выбор между С-400 и F-35 - фото

REUTERS/Axel Schmidt

Истребитель F-35

Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.

Об этом заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, сообщает Интерфакс-Украина.

«Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба», — заявила Хатчисон.

Постпред США добавила, что наличие у Турции одновременно и С-400, и F-35 неприемлемо.

Она еще раз подчеркнула, что если Турция все же решит приобрести С-400, то «утратит» истребители F-35, которые уже заказала.

По мнению Хатчисон, покупка Турцией российской ракетной системы может помочь Кремлю ослабить североатлантический альянс.

«Россия пытается продолжать зондировать пути, чтобы нарушить и ослабить альянс НАТО», — отметила она.

Хатчисон подчеркнула, что в НАТО внимательно следят за развитием ситуации, однако союзники США не хотят видеть никакой угрозы для альянса.

«НАТО должно быть приоритетом. У нас не должно быть конкуренции внутри ЕС, которая отнимет доллары, которые нам нужны для силы, чтобы отразить противников», — сказала она.

Читайте также:

Госдеп пригрозил Турции санкциями из-за С-400

Напомним, что 29 мая Трамп и Эрдоган провели переговоры относительно закупки российских С-400.

Их разговор состоялся сразу после того, как в России заявили, что поставка Турции систем С-400 ведется раньше изначально запланированных сроков по просьбе Анкары.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.

Вооруженные силы США рассматривают возможность отказаться от обучения турецких пилотов на истребителях F-35 в связи с прогрессом в переговорах Турции и РФ о покупке ЗРК С-400.

Теги:   Кей Бейли Хатчисон НАТО США Турция F-35 Lightning II ЗРК С-400 С-400

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Экономика

Вчера, 17:14

img
Стратегия госдолга Украины построена на прогнозе девальвации гривни до 30,7 грн/$ к концу 2022 года
Футбол

Вчера, 23:48

img
Определился первый финалист Лиги наций — видео
Политика

Вчера, 23:45

img
Ющенко выдвинули подозрение в деле о выведении Межигорья из госсобственности — Лещенко

ТОП 3

Геополитика

4 июня, 21:35

img
В Еврокомиссии прокомментировали первую встречу Юнкера с Зеленским
12313
Геополитика

4 июня, 18:13

img
Украина готова к переговорам с Россией — Зеленский
7148
Геополитика

Вчера, 06:03

img
Немецкий банк конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы — Bloomberg
6742