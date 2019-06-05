Постпред США при НАТО: Турция должна сделать выбор между С-400 и F-35 Вчера, 06:36 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Axel Schmidt Истребитель F-35 REUTERS/Axel Schmidt

Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.

Об этом заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, сообщает Интерфакс-Украина.

«Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба», — заявила Хатчисон.

Постпред США добавила, что наличие у Турции одновременно и С-400, и F-35 неприемлемо.

Она еще раз подчеркнула, что если Турция все же решит приобрести С-400, то «утратит» истребители F-35, которые уже заказала.

По мнению Хатчисон, покупка Турцией российской ракетной системы может помочь Кремлю ослабить североатлантический альянс.

«Россия пытается продолжать зондировать пути, чтобы нарушить и ослабить альянс НАТО», — отметила она.

Хатчисон подчеркнула, что в НАТО внимательно следят за развитием ситуации, однако союзники США не хотят видеть никакой угрозы для альянса.

«НАТО должно быть приоритетом. У нас не должно быть конкуренции внутри ЕС, которая отнимет доллары, которые нам нужны для силы, чтобы отразить противников», — сказала она.

Напомним, что 29 мая Трамп и Эрдоган провели переговоры относительно закупки российских С-400.

Их разговор состоялся сразу после того, как в России заявили, что поставка Турции систем С-400 ведется раньше изначально запланированных сроков по просьбе Анкары.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.

Вооруженные силы США рассматривают возможность отказаться от обучения турецких пилотов на истребителях F-35 в связи с прогрессом в переговорах Турции и РФ о покупке ЗРК С-400.