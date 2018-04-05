Постпред России при ООН об обвинениях Британии: Вы играете с огнем

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригрозил, что Великобритания "играет с огнем" в деле об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом он заявил 5 апреля на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу инцидента в Солсбери, передает Reuters.

"Мы сказали нашим британским коллегам, что они играют с огнем, и пожалеют об этом", - сказал Небензя.

Постпред России добавил, что нервно-паралитический газ Новичок, которым отравили Скрипалей, не "защищен авторскими правами России, несмотря на явно российское название".

При этом Небензя заявил, что и США, и Британия разрабатывали это вещество.

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

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В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.