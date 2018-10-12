Постпред РФ при ООН назвал волонтеров Белых касок в Сирии "террористами"

США, Великобритания и Франция призвали РФ "прекратить тратить время Совбеза"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал членов гуманитарной организации Белые каски, которая занимается волонтерской деятельностью в Сирии, "террористами".

Об этом он сказал во время закрытого совещания Совбеза, созванного по инициативе Москвы, передает AFP со ссылкой на дипломатов, участвовавших в заседании.

По словам российского представителя, волонтеры Белых касок в Сирии являются "угрозой".

"Террористы должны быть удалены. Позволять им находиться в цивилизованном обществе не является хорошей идеей", - заявил он.

В свою очередь представители США, Великобритании и Франции возмутились подобным обвинениям в адрес гуманитарной организации, назвав их ложными и абсурдными.

Кроме того, дипломаты призвали Небензю "прекратить тратить время Совета безопасности".