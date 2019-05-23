Постпред рассказал, на какие компромиссы Украина не пойдет в переговорах с РФ в Совете Европы Вчера, 18:27 670 Цей матеріал також доступний українською YEPP via Facebook Дмитрий Кулеба YEPP via Facebook

Освобождение всех украинских политических заключенных в РФ является «минимальной красной линией» в рамках поиска ситуативного компромисса с Россией в Совете Европы.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Радио НВ.

«Тот компромисс, который сейчас „лежит на столе“, он полностью игнорирует интересы Украины, поэтому для нас это не компромисс. Мы не можем согласиться с тем, что совершенно не учитывает наши интересы. <...> Для нас минимальная „красная линия“, которую мы не можем пересечь — это возвращение всех политических заключенных из России в Украину», — сообщил дипломат.

По словам Кулебы, возникает вопрос насчет возможности достижения Советом Европы других договоренностей с РФ, если этот орган не может договориться об освобождении украинских пленников Кремля.

Постпред подчеркнул, что возвращение политзаключенных Россией не будет означать согласие Украины смириться с агрессией и оккупацией РФ ее территорий.

Ранее главы МИД стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое открывает путь для возвращения России в ПАСЕ с помощью чрезвычайной процедуры.

Речь идет о новом типе санкционной процедуры против государства-нарушителя, которая благоприятна для России.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал решение глав МИД позорным и таким, которое способствует возвращению российской делегации в ПАСЕ.