Постпред Франции в ООН: Заявления Сирии об уничтожении химоружия были ложью

Постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатра подчеркнул, что заявление Сирии об уничтожении в 2013 году всех запасов химического оружия было лживым.

Об этом Делатра заявил во время экстренного заседания Совбеза ООН в связи с химической атакой в городе Дума в Сирии, сообщает Укринформ.

"Проведение работы Общего механизма расследования (ООН и ОЗХО - ред.) привело нас к тому, что нет никаких сомнений, кто стоял за этими нападениями. Только сирийские вооруженные силы и их союзники могли изготовить такие сложные боевые вещества и использовать их", - отметил французский дипломат.

Он подчеркнул, что применение подобных веществ соответствует военным интересам режима Асада.

"Использование химического оружия гораздо более выгодно в тактическом плане по сравнению с обычными вооружениями", - сказал посол.

Он напомнил, что Совместный механизм расследования ООН и ОЗХО обнаружил применения зарина и хлора как минимум в четырех случаях.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе. Кроме того, представитель России Василий Небензя заявил, что химические атаки в Сирии были инсценированы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.