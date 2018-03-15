Постпред Франции при ООН: Британское расследование прольет свет на детали отравления экс-шпиона Скрипаля

Франция уверена, что британские власти вскоре предоставят информацию об обстоятельствах отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр, передает Интерфакс-Украина.

"Мы уверены, что британское расследование вскоре прольет свет на точные обстоятельства использования этого химического оружия", - сказал Делаттр в ходе заседания Совета безопасности ООН в среду, 14 марта.

Он отметил, что "крайне важно, чтобы лица, стоящие за использованием этого химического оружия, были идентифицированы и понесли уголовную ответственность".

Также сообщается, что ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре обсудил ситуацию вокруг отравления Скрипаля со своим британским коллегой Борисом Джонсоном.

Французский министр выразил солидарность с Великобританией в этом вопросе.

"Попытка убийства двух выходцев из России 4 марта в Солсбери с использованием нервнопаралитического вещества военного назначения является абсолютно неприемлемой атакой", - говорилось в заявлении французского МИД.

Ранее сообщалось, британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

По данным одного из основных разработчиков газа Новичок, это вещество минимум в 10 раз мощнее, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Постпред РФ при ООН отрицает российское происхождение газа Новичок.

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.