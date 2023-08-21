Китай отрицает поставки комплектующих в РФ для производства оружия 21 августа, 14:22 Китай всячески отрицает помощь РФ в войне против Украины (Фото:Unsplash)

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на публикацию западных СМИ о поставке комплектующих России для производства оружия, которое затем может использоваться в войне против Украины.

Спикер китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбин отрицает подобные утверждения, пишет Укринформ.

«Китай всегда взвешенно и ответственно относится к экспорту товаров военного назначения», — отметил он.

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Представитель МИД Китая подчеркну, что подходы и практики Пекина в этом вопросе являются последовательными и прозрачными. Данные СМИ он назвал «злыми намерениями», а упреки в материале — безосновательными.

Западные СМИ ранее обращали внимание на то, что Китай, несмотря на заявленную нейтральность в войне России против Украины, может оказывать поддержку Москве в виде военного оборудования и оружия. Однако Китай отвергает все такие обвинения и якобы остается в позиции нейтралитета.

20 августа издание The Telegraph опубликовало расследование, в котором говорится, что российские компании получили десятки тысяч средств для войны против Украины из Китая. Речь идет о компаниях, которые производят ракетные установки, бронетехнику и стратегические бомбардировщики.

Кроме этого, экспорт титановых сплавов из Китая в Россию в 2022 году вырос почти вдвое по сравнению с 2021 годом, до 18 миллионов долларов. Эти материалы широко используются для производства военной техники, в частности самолетов и оружия.

Издание Politico ранее сообщало, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видел таких признаков.





