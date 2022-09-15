Данилов показал послу США систему контроля за вооружением от стран-партнеров 15 сентября, 16:39 Данилов презентовал послу США систему СОТА (Фото:СНБО/Facebook)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов провел встречу с послом США Бриджит Бринк, во время которой показал дипломату систему мониторинга поставок вооружения от стран-партнеров.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, Данилов презентовал модуль информационно-аналитической системы СОТА по ​​мониторингу поставок оружия Украине, он был введен в действие с начале полномасштабное вторжения России.

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По словам Данилова, благодаря этому модулю все вооружение, предоставляемое партнерами, находится под тщательным контролем государства «с момента пересечения границы до распределения на местах».

Он добавил, что в системе СОТА есть ряд других модулей, позволяющих украинской власти «понимать настоящее и строить прогнозы на будущее» на основе верифицированных данных.

12 июля издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что страны НАТО и ЕС настаивают на улучшении отслеживания вооружений, поставляемого в Украину, в ответ на опасения, что преступные группировки контрабандой вывозят его из страны на черный рынок Европы.

Издание со ссылкой на двух западных чиновников пишет, что ряд государств-членов НАТО обсуждают с Киевом какую-либо форму системы отслеживания или подробные инвентарные списки оружия, поставляемого в Украину. Еще один источник, знакомый с ситуацией, заявил, что правительство Украины создает более обширную систему мониторинга и отслеживания оружия с помощью западных стран.

В то же время советник министра обороны Украины Юрий Сак заверил, что «любое перемещение вооружений как в Украину, так и из Украины — когда такое перемещение требуется для ремонта в случае необходимости — очень внимательно отслеживается и контролируется как Украиной, так и нашими международными партнерами».

Также FT пишет, что проблема незаконного оборота оружия из Украины обсуждалась на этой неделе на встрече министров внутренних дел ЕС, а Европол заявил в апреле, что, по данным расследования, ввоз оружия из Украины для снабжения организованных преступных группировок начался и представляет собой потенциальную угрозу безопасности ЕС.

Глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина контролирует каждую единицу вооружения, которую использует на поле боя с войсками РФ.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что украинцы заинтересованы в сохранении всего вооружения на сумму $10 млрд, предоставленного западными союзниками, поэтому у страны нет причин для контрабанды оружия.



Украина использует программное обеспечение НАТО, приобретенное в 2019 году, для мониторинга назначения и использования вооружения.





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