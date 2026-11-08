Дым над Новокуйбышевским НПЗ в Самарской области РФ после атаки дронов, 30 октября 2026 года (Фото: SOCIAL MEDIA via REUTERS)

Поддержка со стороны Запада — в частности, поставки систем ПВО и перехватчиков, ракет большой дальности, а также обеспечение надежной спутниковой связи с низкой задержкой над территорией России — остается критически важной для способности Украины существенно ослабить возможности Москвы наносить удары с помощью беспилотников и ракет.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 7 ноября.

Как отмечают эксперты, предоставление Украине американских ракет Tomahawk позволило бы поражать важные объекты военной инфраструктуры, которые Россия защищает в глубоком тылу. 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus для ударов по российским пусковым установкам баллистических ракет.

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Инфографика: NV

Ракета Tomahawk / Инфографика: NV

По мнению экспертов, даже относительно небольшое количество ракет, предоставленных Западом, могло бы позволить Украине начать систематически наносить удары по российским объектам по производству беспилотников в особой экономической зоне Алабуга в Республике Татарстан или по авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики, используемые российскими войсками для запуска крылатых ракет по Украине.

Способность Украины наносить удары большой дальности по военным объектам на территории РФ имеет решающее значение для защиты от российских ракетных атак в преддверии сложной зимы. Это особенно актуально с учетом того, что темпы производства российских ракет остаются высокими, отмечает ISW.

Главное управление разведки Украины сообщило, что по состоянию на октябрь 2026 года российские войска накопили до 700 баллистических ракет. Кроме того, в октябре запас баллистических ракет Искандер-М в России вырос на 13% по сравнению с августом 2026 года. В ГУР также отметили, что Россия ежемесячно производит 65 ракет Искандер-М.

В ночь на 7 ноября Россия выпустила по Украине 36 баллистических ракет, и нейтрализовать удалось лишь четыре из них, заявил Зеленский. По предварительным данным, по одному из ключевых энергообъектов россияне ударили ракетами KN-23, которые производит и поставляет России Северная Корея. Зеленский призвал усилить санкции против всех стран, помогающих РФ.

Инфографика: ISW

Президент Украины сообщил, что российские удары повредили электроподстанцию в Киевской области, соединяющую Ровенскую и Хмельницкую атомные электростанции с Киевом и центральными областями Украины, а также поразили подстанции в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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Несколько ракет попали в Северный мост. По словам мэра Виталия Кличко, повреждены дорожное покрытие, троллейбусная линия и линия электропередачи.

В Соломенском районе ракета попала в детскую площадку и разрушила двухэтажное здание детского сада. Как рассказала NV руководительница учреждения, повреждены также расположенные рядом жилые дома.