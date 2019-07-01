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Эрдоган: Российские С-400 доставят в Турцию через 10 дней

Сегодня, 07:24
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Anadolu

По словам Эрдогана, С-400 будут доставлены в Турцию через 10 дней

Президент Турции Эрдоган заявил, что российские зенитные ракетные системы С-400 будут доставлены в течение 10 дней.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Эрдоган также выразил уверенность в том, что Турция сможет без проблем урегулировать разногласия с США, вызванные поставками российских С-400.

На вопрос о возможной покупке американских ракетных систем Patriot президент Турции ответил: «С-400 стоят как три Patriot. Даже при условии, что С-400 и Patriot были бы одинаковыми, а они не одинаковые, мы будем учитывать наши интересы».

Напомним, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн официально уведомил министра обороны Турции о том, что к 31 июля Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 в связи с решением союзника по НАТО продолжить закупку российских С-400.

США призвали Турцию отказаться от закупки у России комплексов С-400, если Анкара хочет получить американские истребители F-35.

В Пентагоне предложили Турции несколько вариантов, которые позволили бы ей отказаться от С-400.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.

Теги:   Турция Россия С-400 Реджеп Тайип Эрдоган

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