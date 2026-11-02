США поддерживают скорейшее возобновление поставок российского природного газа в Европу по трубопроводам, проходящим через Украину, в рамках переговоров, направленных на достижение энергетического перемирия в преддверии зимы.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.

По словам источников, эта идея, выдвинутая представителями США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом во время визитов в Москву и Киев в сентябре, предполагает продажу российского газа через американского посредника в целях обхода европейских санкций и может стать прибыльной возможностью для американских инвесторов.

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Согласно действующему законодательству ЕС, все закупки российского природного газа должны быть постепенно прекращены к концу 2027 года. Кроме того, лидеры крупнейших европейских стран заявили, что не заинтересованы в восстановлении зависимости от поставок энергоносителей из страны, которую они считают своей главной стратегической угрозой.

WSJ пишет, что в прошлом месяце план отложили после того, как Украина в одностороннем порядке прекратила удары по российским НПЗ почти на две недели под давлением президента США Дональда Трампа. Однако при этом РФ продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

После возобновления украинских ударов по российским НПЗ идея масштабного энергетического перемирия вновь стала актуальной в преддверии трехсторонних переговоров, запланированных на середину ноября.

По мнению американских переговорщиков, возвращение России на европейский рынок природного газа станет мощным стимулом для диктатора Владимира Путина согласиться на сделку.

По словам высокопоставленного американского чиновника, представители Белого дома предложили РФ перечислять средства, полученные от продажи газа Европе, на эскроу-счет в третьей юрисдикции, чтобы Кремль не использовал эти деньги для финансирования своей войны.

Как отмечают журналисты, Украина, со своей стороны, могла бы получать доходы от транзита.

WSJ пишет, что американская сторона пыталась убедить европейских лидеров в целесообразности этого шага как способа снизить цены на энергоносители в преддверии зимы, когда запасы газа в Европе достигли самого низкого сезонного уровня за несколько лет.

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Высокопоставленный чиновник одной из стран Северной Европы заявил, что идея возобновления закупок российского газа противоречит всему, за что борются европейцы. В свою очередь, высокопоставленное лицо из крупной европейской страны сравнило это с тем, как бывший премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен пожертвовал Чехословакией ради Гитлера в обмен на коммерческие сделки.

Кроме того, США в настоящее время рассматривают возможное возобновление работы Северного потока как потенциально важную составляющую более широкого соглашения — не только для прекращения войны в Украине, но и для урегулирования давних споров между Россией и европейскими союзниками Америки.

В декабре 2025 года Европейский парламент принял закон, предусматривающий полный отказ от российского газа к осени 2027 года.

26 января 2026 года страны ЕС окончательно одобрили план блока по запрету импорта российского газа до конца 2027 года. Однако две страны проголосовали против этого решения — Словакия и Венгрия.

В тот же день стало известно, что Будапешт и Братислава планируют подать иск в Суд Европейского союза, как только будет официально опубликовано решение касательно плана REPowerEU.

2 февраля 2026 года в Официальном журнале Европейского союза был опубликован регламент REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа.

17 июня в Европейском Союзе вступил в силу запрет на краткосрочные газовые контракты с РФ.

28 октября Европейская комиссия заявила, что даже после завершения войны РФ против Украины ЕС не планирует возобновлять импорт российского газа.