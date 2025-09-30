«Венгрия не является государством-слугой». Орбан рассказал свою версию разговора с Трампом по закупке российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверяет, что при обсуждении с президентом США Дональдом Трампом вопроса закупки российской нефти они общались как «суверенные лидеры».

Орбан заявил в интервью Harcosok Órája, что поставки российского газа и нефти в Венгрию будут продолжаться и в дальнейшем. Он утверждает, что именно Россия обеспечивает энергетическую безопасность страны, тогда как мировые рынки «остаются нестабильными». Кроме того, премьер оправдывается, что цена, согласованная с Москвой, является более выгодной, чем возможные другие предложения.

Реклама

Во время разговора журналист также поинтересовался у него деталями общения с Трампом.

«Он [Трамп] просто спросил, почему мы покупаем газ и нефть у России. Я ему ответил. Так же как я только что сказал. И он сказал, что понимает, точно. Но ведь — как бы это сказать? — мы не подчиняемся друг другу. Поэтому это не то, что Вашингтон нам что-то говорит, а потом мы что-то делаем, или наоборот, что, конечно, не очень вероятно, но это то, что есть два суверенных государства, у них есть суверенные лидеры, и если есть что-то, что нас интересует в делах друг друга, то мы спрашиваем друг друга об этом», — уверяет Орбан.

По словам премьера, они с Трампом иногда спрашивают друг друга о «всевозможных делах», но при этом решения они принимают отдельно и являются «суверенными лидерами».

«Мы не слуги друг друга. Венгрия не является государством-слугой», — добавил он.

25 сентября Трамп провел разговор с Орбаном, с которым он, в частности, поднял вопрос энергоснабжения стран Центральной Европы. Ранее президент США заявлял, что венгерский премьер после разговора изменит свое мнение об импорте нефти из России.