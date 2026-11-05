Два танкера, перевозившие российское дизельное топливо в США , изменили маршруты и теперь направляются в Алжир и Бразилию. Причиной могла стать неопределенность относительно законности таких поставок и риск введения санкций.

Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

Один из танкеров — Talisman — согласно документам должен был направляться к атлантическому побережью США. Впрочем, фактический маршрут судна изменился: по данным отслеживания, оно находится вблизи Алжира и движется в направлении американского побережья.

Реклама

Другой танкер — Leruo, загруженный российским дизельным топливом, также сменил маршрут. Раньше он направлялся в США, а теперь держит курс на Бразилию.

Третий танкер — греческий Agioi Fanendes — пока продолжает движение в сторону США. В то же время судно передает сигнал об ожидании дальнейших распоряжений по маршруту.

Аналитик компании Kpler Мэтт Смит предположил, что этот танкер также может изменить маршрут из-за неопределенности американских покупателей.

«Учитывая очевидную нерешительность американских покупателей — из-за регуляторных, законодательных и санкционных вопросов — не будет большой неожиданностью, если этот танкер также изменит курс и направится не в США», — сказал он в комментарии FT.

Одной из причин ситуации издание называет отсутствие единой позиции американских властей по поводу законности импорта российского дизельного топлива. В частности, губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила операторов портовых терминалов штата о возможных последствиях приема таких грузов.

Financial Times отмечает, что изменение маршрутов двух танкеров свидетельствует о сложностях с реализацией договоренности президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным об импорте дизельного топлива из России.

По оценке издания, эта договоренность должна помочь Трампу заручиться поддержкой избирателей, в частности в сельскохозяйственных штатах, пострадавших от роста цен на дизельное топливо.

Однако, как пишет FT, это не помогло республиканцам на промежуточных выборах. Демократы добились значительных успехов в штатах, традиционно поддерживавших республиканцев, в частности в Айове, Канзасе, Техасе и Висконсине.

Реклама:

Соглашение США с РФ о поставках российского дизеля — что известно

9 октября президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным договорился о поставках российского дизельного горючего на американский и мировой рынки. Речь шла об объемах от 300 тысяч до 3 млн тонн. По словам Трампа, это должно способствовать снижению цен на топливо.

Впоследствии Министерство финансов США выдало специальную лицензию, разрешающую операции с российским дизельным топливом. Документ предусматривает возможность его продаж, транспортировки, разгрузки и импорта до 7 апреля 2027 года.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал это решение американской администрации, назвав его слабым. Он обратил внимание на то, что разрешение на поставку российского горючего появилось именно тогда, когда украинская переговорная команда находилась в США.