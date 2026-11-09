«Ожидает распоряжений». Последний танкер с российским дизелем, направляющийся в США, вдвое снизил скорость

Танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты проходит через Босфор в Стамбуле, 2024 год (Фото: REUTERS/Йорук Ишик)

Танкер Agioi Fanendes с российским дизельным топливом, направлявшийся в США , по состоянию на утро понедельника, 9 ноября, снизил скорость почти вдвое по сравнению с концом октября.

В Нью-Йорк 7 ноября, как ожидалось, он так и не прибыл. Об этом сообщает независимое российское издание Агентство со ссылкой на данные сервисов отслеживания судов.

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По данным MarineTraffic, утром в понедельник танкер находился в Северной Атлантике и двигался на запад со скоростью 6−6,5 узла, то есть около 12 км/ч. Еще 28 октября, по данным сервиса Trackipi, он шел со скоростью 10,7 узла — примерно 20 км/ч.

Вместо порта назначения сервисы отслеживания показывают статус For Orders («ожидает распоряжений»), а дата прибытия не указана. При этом 23 октября агентство Reuters со ссылкой на данные LSEG сообщало, что танкер Agioi Fanendes везет в Нью-Йорк 40 тысяч тонн дизельного топлива и должен прибыть 7 ноября.

Данные MarineTraffic: танкер Agioi Fanendes движется со скоростью 6,5 узла, а вместо порта назначения указано «ожидает распоряжений» / Фото: MarineTraffic / Скриншот

В конце октября Financial Times сообщила, что из российских портов в США вышли три танкера — Agioi Fanendes, Talisman и Leruo — с общим объемом топлива около 140 тысяч тонн.

Позже Talisman изменил курс, прошел Гибралтар и, по последним данным, направляется в египетский порт Эль-Дехейла. Leruo сменил маршрут на Бразилию, а свои координаты в последний раз передавал почти шесть дней назад.

Тем временем спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев в четверг утверждал, что танкеры, направляющиеся в США, не меняют курс.

9 октября Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным договорился о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки — в объеме от 300 тысяч до 3 млн тонн. По словам Трампа, это должно было привести к снижению цен на топливо.

Впоследствии Минфин США выдал специальную лицензию, разрешающую до 7 апреля 2027 года продажу, транспортировку, разгрузку и импорт российского дизельного топлива. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение слабым и обратил внимание на то, что разрешение появилось именно в тот момент, когда украинская переговорная группа находилась в США.

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Позднее Financial Times сообщила, что два из трех танкеров, перевозивших российское дизельное топливо в США, изменили маршруты, направившись в Алжир и Бразилию. Причиной, по мнению издания, могли стать неопределенность относительно законности таких поставок и риск введения санкций.