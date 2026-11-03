Нидерланды ищут способы ускорить поставку Украине 500 ракет для Patriot

3 ноября, 09:10
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Нидерланды вместе с партнерами ищут способы ускорить поставки Украине ракет для Patriot (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

Нидерланды вместе с партнерами ищут способы ускорить поставки Украине ракет для Patriot (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

Нидерланды вместе с партнерами ищут способы ускорить поставки Украине ракет для систем Patriot. Речь идет о крупном пакете, который финансируют европейские союзники.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус в X.

В частности, она назвала новость о пакете Patriot приятной и подчеркнула, что Гаага работает над ускорением поставок.

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«Еще один шаг к одобрению крупного пакета ракет Patriot для Украины, профинансированного европейскими деньгами и европейскими союзниками. Минобороны вместе с партнерами изучает возможности ускорить поставки», — написала она.

30 октября Государственный департамент США сообщил, что одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE на сумму около 2,1 млрд долларов. Финансирование закупки обеспечат Канада, Германия и Норвегия.

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Инфографика: NV

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение, отметил, что поставки могут затянуться на годы, а ракеты нужны Украине уже этой зимой.

31 октября издание Defense Express сообщило, что производство и поставка в Украину 500 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для ЗРК Patriot могут занять несколько лет.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины ЗРК Patriot

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