Германия продолжит поставки оружия Украине — Штайнмайер 12 апреля, 22:06 Цей матеріал також доступний українською Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Берлин продолжит поставлять оружие Украине, хотя еще недавно это не соответствовало «философии безопасности» страны. Об этом сообщает Укринформ.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Во время пресс-конференции в Варшаве Штайнмайер сказал, что правительства Германии и Польши тесно сотрудничают по поводу шагов для поддержки Украины и солидарны с нашей страной. Президент Германии добавил, что российский диктатор Владимир Путин не смог разделить Европу и она, наоборот, объединилась в противодействии агрессии.



Видео дня

«Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой Россией. Российские военные преступления увидел весь мир. Их нужно задокументировать и расследовать, а виновников и принимающих политические решения нужно привлечь к ответственности», — сказал Штайнмайер.

Президент Германии призвал российского диктатора прекратить боевые действия и разрешить эвакуацию гражданских из Мариуполя.



12 апреля таблоид Bild со ссылкой на источники писал, что Штайнмайер планировал приехать в Киев вместе с делегациями из других стран ЕС, но президент Владимир Зеленский не захотел с ним встречаться из-за тесных связей президента Германии с Россией. Позже президент Германии подтвердил, что в Киеве выступили против его приезда.

Немецкая газета Welt сообщает, что правящая коалиция усиливает давление на канцлера Олафа Шольца, призывая его разрешить поставку танков и другого тяжелого вооружения в Украину.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что поставки оружия для Украины со складов Бундесвера «достигли предела», однако это не значит, что для Киева не могут сделать больше. Канцлер Олаф Шольц говорил, что Берлин может поставить Киеву оружие времен ГДР, поскольку украинская армия умеет его использовать. В то же время издание Politico сообщало, что лидер Германии задерживает поставки немецких танков. До начала полномасштабного вторжения России в Украину ФРГ категорически и последовательно отказывалась поставлять Украине оружие.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.