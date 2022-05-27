«Это война, которую вы ведете вместо нас». Квасьневский поддержал максимальную помощь Украине оружием и прокомментировал неспешность Шольца 27 мая, 16:15 Цей матеріал також доступний українською Западная артиллерия уже помогает Украине на фронте (Фото:Генштаб ВСУ)

Если бы Украина не останавливала агрессию Владимира Путина, то линия фронта уже проходила бы в Польше, уверен бывший польский президент Александр Квасьневский.

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Об этом он заявил в интервью НВ, комментируя необходимость поставок оружия Украине от западных партнеров.

«Вы знаете, я экс-политик, но, если я был действующим политиком, то организовывать поставки оружия в Украину было бы моей главной внешнеполитической задачей. Потому что ваша война — это не только война за наши общие ценности, но также и война, которую вы ведете вместо нас. Мы понимаем, что если бы не Украина останавливала Путина, то линия фронта проходила бы по Польше», — подчеркнул Квасьневский. Он также признал, что «главное сейчас — это сроки поставок», поскольку иногда это вопрос месяцев, тогда как для Украины важен каждый день.

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Отдельно Квасьневский прокомментировал дискуссию о задержках поставок вооружения со стороны Германии. «Мы должны понимать, что мышление немцев очень сильно определяется исторической традицией, восходящей ко Второй мировой войне. В результате этой войны нацистская Германия была повержена, а на ее обломках выросла страна, где и политики, и население привержены традициям пацифизма», — напомнил бывший польский президент. И хотя сегодня, по его словам, Германия шаг за шагом меняет свою позицию, «страх немецких политиков и немецких военных ввязаться слишком глубоко в конфликт или войну за пределами Германии все еще чрезвычайно велик».

«Я знаю канцлера Шольца, он очень прагматичный человек и очень серьезный человек, если Германия, в конечном счете, решила поставлять Украине тяжелое вооружение, то они будут делать это. Конечно, эта дискуссия в партии канцлера продолжает быть очень сложной, тем более, что отношения с Россией у этой партии очень особенные», — отметил Квасьневский. Он также напомнил, что «громкие голоса на этот счет прозвучали и в Давосе» — что страны Запада должны поставлять Украине необходимое современное оружие. Об этом говорили лидеры стран Балтии, об этом говорил премьер-министр Словакии. «Также я говорил c еврокомиссаром по вопросам торговли Домбровскисом, он ответил мне, что ЕС уже в ближайшее время предоставит Украине серьезную финансовую помощь», — добавил Квасьневский.

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