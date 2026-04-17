На этом фоне в Европе все чаще жалуются на нестабильность американских поставок (Фото: REUTERS/Tyrone Siu/File)

США сообщили европейским союзникам о вероятных задержках поставок американского вооружения, контракты на которое были заключены ранее. Причиной стал рост нагрузки на запасы оружия на фоне войны против Ирана .

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Задержки могут затронуть несколько стран Европы, в частности государства Балтии и Скандинавии. Речь идет о вооружении, приобретенном в рамках американской программы Foreign Military Sales, но еще не поставленном заказчикам.



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По словам собеседников агентства, американские чиновники уже предупредили европейских коллег, что часть таких поставок, вероятно, будет отложена. Белый дом и Госдепартамент переадресовали запросы журналистов в Пентагон, однако тот не ответил на просьбу о комментарии.

Reuters отмечает, что новые задержки демонстрируют, насколько война, начатая американо-израильскими ударами по Ирану 28 февраля 2026 года, истощает американские запасы критически важных боеприпасов. Дополнительную нагрузку создают также предварительные поставки Украине после полномасштабного вторжения России и поддержка Израиля в войне в Газе.

Отдельно агентство обращает внимание на ракеты-перехватчики PAC-3 Patriot, которые США используют для отражения иранских атак по странам Персидского залива. Именно этот тип вооружения является критически важным и для Украины, которая применяет Patriot для защиты энергетической и военной инфраструктуры от российских баллистических ракет.

На этом фоне в Европе все чаще жалуются на нестабильность американских поставок и обращают больше внимания на вооружение европейского производства. Ранее Reuters также сообщал, что Пентагон рассматривал возможность перенаправления части вооружения, предназначенного для Украины, на Ближний Восток, хотя госсекретарь Марко Рубио в конце марта заявлял, что на тот момент такого решения еще не было.