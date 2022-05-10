Встреча на базе Рамштайн: министры проведут новые переговоры о помощи Украине до конца мая — Пентагон 10 мая, 23:52 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Фото:defense.gov)

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что до конца мая министры обороны стран-партнеров Украины проведут встречу для обсуждения военной помощи нашей стране.

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Во время брифинга 10 мая Кирби сообщил, что следующая встреча более 40 министров, которые провели переговоры на базе Рамштайн, состоится в этом месяце, скорее всего, в онлайн-формате:



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«Министр [Ллойд Остин] хочет проводить такие встречи каждый месяц. Поэтому, скорее всего, майская встреча будет в онлайн-формате».

Пресс-секретарь Пентагона также сказал, что Украина будет одной из основных тем предстоящих переговоров министра обороны США и его британского коллеги Бена Уоллеса.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова.



После встречи глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что консультативная группа будет встречаться каждый месяц для обсуждения оборонных потребностей Украины.



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