США обсуждают с Украиной «риски эскалации» в случае ударов по территории глубоко внутри России — Reuters 27 мая, 00:07 Цей матеріал також доступний українською Поставки американских гаубиц M777 в Украину, 22 апреля 2022 года (Фото:U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/Handout via REUTERS)

Одновременно с поставками оружия США обсуждают с Украиной «опасность эскалации», если Киев нанесет удар по территории «в глубине России», сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди американских чиновников и дипломатических представителей.

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По данным Reuters, закулисные обсуждения «носят весьма деликатный характер» и не накладывают четких географических ограничений на использование оружия, поставляемого Украине партнерами. В то же время, как сказали собеседники агентства, целью разговоров было «достичь общего понимания риска эскалации».



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Reuters отмечает, что США и их союзники выражают все большую готовность поставлять Украине оружие большей дальности. Американский чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что у Вашингтона и Киева есть «общее понимание» по вопросам использования определенного вооружения, поставляемого Западом.

«У нас есть опасения по поводу эскалации, но в то же время мы не хотим накладывать географические ограничения или слишком сильно связывать им руки тем, что мы им даем», — сказал другой официальный представитель США на условиях анонимности.

Ранее Die Zeit со ссылкой на источники сообщило, что между странами НАТО существуют неформальные договоренности воздерживаться от поставок в Украину отдельного вооружения, среди которого танки и боевые самолеты.

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров угрожал Западу, утверждая, что поставки Украине оружия, которое «может доставать» до России, будут «серьезным шагом к неприемлемой эскалации».

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина никогда не использовала оружие, чтобы атаковать Россию — наша страна использует его для защиты от агрессора. Губернаторы российских областей, граничащих с Украиной, регулярно безосновательно обвиняют Украину в «обстрелах» своих районов.

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