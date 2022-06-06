Поставки оружия Украине: Россия может готовить теракт в Европе — ЦПД

6 июня, 19:00
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Знак с изображением Путина во время акции протеста против вторжения России в Украину в Будапеште, Венгрия, 6 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Знак с изображением Путина во время акции протеста против вторжения России в Украину в Будапеште, Венгрия, 6 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Россия может устроить на территории Европы провокацию с использованием оружия, которое передают Украине иностранные партнеры.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram-канале в понедельник, 6 июня.

В ЦПД подчеркнули, что российская пропаганда дискредитирует руководство Украины и распространяет фейки о «сбывании» западного оружия.

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«Обстрелы железнодорожных узлов Украины не дают нужного результата рашистам и не приводят к остановке транспортировки оружия. Потому к этой теме активно начали подключать атаки в информационном поле. Аналитики ЦПД также считают, что возможна провокация на территории Европы с использованием аналогичного оружия, которое передают Украине», — сказано в сообщении.

В ЦПД предупредили, что возможный теракт с человеческими жертвами, который может устроить страна-агрессор, может стать «переломным моментом в истории поставок оружия Украине и „козырем“ ручной пропаганды Кремля».

Ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили, что возобновление ракетных ударов оккупантов по Киеву может свидетельствовать о попытках кремлевского режима сорвать поставки Украине западного вооружения.

5 июня РФ впервые с конца апреля ударила по Киеву крылатыми ракетами, которые повредили инфраструктуру в Дарницком районе столицы. Один человек пострадал, его госпитализировали.

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В минобороны страны-агрессора утверждали, что целью были поставленные из восточноевропейских стран танки, якобы находившиеся на территории Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ). В Укрзализныце эту информацию опровергли и пригласили журналистов самим убедиться в этом.

Взрывы в Киеве: столица всегда будет под угрозой – Владимир Бондаренко, заместитель мэра Киева

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   СНБО Фейк Военная помощь Поставки оружия Провокация Российские военные провокации Теракт Центр противодействия дезинформации Война России против Украины

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