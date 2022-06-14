Российские агенты пытаются сорвать транспортировку оружия Украине по территории других стран — Минобороны 14 июня, 18:01 Цей матеріал також доступний українською Французская САУ CAESAR (Фото:Группировка Объединенных сил / Joint Forces Task Force / Facebook)

Россия прилагает все усилия, чтобы сорвать поставки вооружения Украине, рассказала заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона во вторник, 14 июня.

Представительница Минобороны напомнила, что в начале полномасштабного вторжения РФ, когда много информации о договоренностях с другими странами попадало в открытое пространство, Россия использовала эту информацию и срывала поставки. По ее словам, сейчас в разных странах работает российская агентура, которая пытается мешать существующим договоренностям.



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«Даже там, где [уже] договорились, Украина уже заплатила за всю помощь, или где решены все бюрократические моменты и остался только транзит по территории нескольких стран, Россия прилагает усилия, чтобы этого транзита не произошло», — заявила Маляр.

Замминистра добавила, что у страны-агрессора значительное преимущество по вооружению и количеству военнослужащих, поэтому, «какие бы усилия ни прилагала Украина и какой бы профессиональной ни была наша армия, без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну».По словам Маляр, сейчас Украина получила от иностранных партнеров около 10% от необходимого.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для завершения войны Украине нужен паритет тяжелого оружия, в том числе 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО и 500 танков. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что без мощного наступательного оружия война только затягивается.

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