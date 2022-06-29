«Сколько это будет необходимо». Шольц пообещал продолжать поставки оружия Украине

29 июня, 14:18
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки оружия Украине для противостояния российскому вторжению будут продолжаться.

По его словам, помимо гуманитарной и финансовой помощи, стране будет предоставлено «оружие, в котором Украина отчаянно нуждается», сообщает DW.

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Шольц подчеркнул, что союзники по Североатлантическому альянсу будут продолжать поставлять вооружения «так долго и так интенсивно, сколько это будет необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя».

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Ранее Шольц заявлял, что видит мало шансов на прекращение войны в Украине дипломатическим путем.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Оружие Германия Украина Олаф Шольц Война России против Украины

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