Поставки оружия Украине оказались под угрозой из-за политического кризиса в Италии — глава МИД Ди Майо 16 июля, 14:26 Луиджи Ди Майо обвинил критиков премьера Марио Драги в том, что они делают работу Путина (Фото:Luigi Di Maio/Facebook)

Политический кризис в Италии может значительно повлиять на возможность Рима поставлять Украине оружие для борьбы с российской агрессией, сообщил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

«Россияне сейчас празднуют, что добились падения еще одного западного правительства. Теперь я сомневаюсь, что мы сможем посылать оружие [в Украину]. Это одна из многих серьезных проблем», — сказал он в интервью Politico.

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По словам Ди Майо, если правительство уйдет, оно будет продолжать выполнять роль временного органа с ограниченными полномочиями до проведения выборов.

Глава МИД Италии предупредил, что это может привести к параличу, оставив страну без полномочий продолжать вооружать Украину, помогать семьям справиться с кризисом стоимости жизни или подписывать новые газовые сделки для создания резервов на случай, если Россия «отключит краны».

Ди Майо напомнил, что премьер-министр Италии Марио Драги, над которым висит угроза отставки, был одним из ключевых западных лидеров, противостоящих российскому диктатору Владимиру Путину.

14 июля Драги заявил, что подаст в отставку, однако президент Италии Серджио Маттарелла не принял его решение. Он предложил премьеру выступить в парламенте и дать оценку сложившейся ситуации.

Перед этим популистская партия Движение пяти звезд (M5S), входящая в коалицию, отказалась участвовать в важном голосовании по пакету мер экономической помощи семьям и предприятиям, которые пострадали от высоких цен на энергоносители.

Отношения между партнерами по коалиции в последние недели обострились. На прошлой неделе лидер M5S, бывший премьер Джузеппе Конте передал Драги письмо, в котором было сказано, что его политсила испытывает «глубокий политический дискомфорт» из-за работы в коалиции. M5S потребовала от Драги ряд уступок, некоторые из которых он исключил.

22 июня Луиджи Ди Майо заявил, что покинул свою партию Движение 5 звезд. Он раскритиковал позицию части M5S касательно войне в Украине, в частности, бывшего премьер-министра Джузеппе Конте.

Среди сторонников Конте в политической силе был широко распространен скептицизм в отношении позиции, которую следует занять в отношении войны России против Украины. Он также распространялся на вопрос оказания военной помощи Украине и поставок оружия Киеву.



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