Генсек НАТО обсудил необходимость «удвоить усилия» по поставкам оружия в Украину с главой МИД Нидерландов 13 декабря, 22:53 Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра (Фото:REUTERS/Piroschka Van de Wouw)

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили необходимость «удвоить усилия» по поставкам оружия Украине.

О встрече со Столтенбергом в Брюсселе Хукстра сообщил в Twitter.

«Говорили, например, о нашей непреклонной поддержке Украины и необходимости удвоить усилия по обеспечению Украины оружием», — пишет Хукстра.

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Ранее Хукстра сообщал, что Нидерланды согласны на создание специального трибунала над виновными в агрессии РФ против Украины в Гааге при поддержке ООН.