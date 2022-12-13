Генсек НАТО обсудил необходимость «удвоить усилия» по поставкам оружия в Украину с главой МИД Нидерландов
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра (Фото:REUTERS/Piroschka Van de Wouw)
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили необходимость «удвоить усилия» по поставкам оружия Украине.
О встрече со Столтенбергом в Брюсселе Хукстра сообщил в Twitter.
«Говорили, например, о нашей непреклонной поддержке Украины и необходимости удвоить усилия по обеспечению Украины оружием», — пишет Хукстра.
Ранее Хукстра сообщал, что Нидерланды согласны на создание специального трибунала над виновными в агрессии РФ против Украины в Гааге при поддержке ООН.