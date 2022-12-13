Генсек НАТО обсудил необходимость «удвоить усилия» по поставкам оружия в Украину с главой МИД Нидерландов

13 декабря, 22:53
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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра (Фото:REUTERS/Piroschka Van de Wouw)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра (Фото:REUTERS/Piroschka Van de Wouw)

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили необходимость «удвоить усилия» по поставкам оружия Украине.

О встрече со Столтенбергом в Брюсселе Хукстра сообщил в Twitter.

«Говорили, например, о нашей непреклонной поддержке Украины и необходимости удвоить усилия по обеспечению Украины оружием», — пишет Хукстра.

Видео дня

https://twitter.com/WBHoekstra/status/1602655105660207104

Ранее Хукстра сообщал, что Нидерланды согласны на создание специального трибунала над виновными в агрессии РФ против Украины в Гааге при поддержке ООН.

https://www.youtube.com/embed/jOKsM0OcR5A
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Нидерланды Российская агрессия Поставки оружия Йенс Столтенберг

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