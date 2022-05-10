Германия поставит Украине танки и гаубицы, ищет снаряды для Гепардов — глава МИД
Анналена Бербок в Киеве 10 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/Pool)
Германия планирует поставить Украине танки, гаубицы и самоходные зенитные установки Гепард. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве 10 мая.
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Бербок сказала, что Германия уже поставила Украине 16 миллионов снарядов, тысячи «фаустпатронов» (одноразовых противотанковых гранатометов), ПЗРК Стингер и Стрела, другие средства и медпрепараты.
«Мы говорили о бронированных машинах. Но, например, что касается [самоходных зенитных установок] Гепардов. Мы можем их поставлять, но у нас нет для них снарядов… Сейчас мы пытаемся найти снаряды у тех стран, которые их могут поставлять для Гепардов. Следующим шагом будут танки, гаубицы», — пообещала она.
Также Германия начнет обучение украинских военных использованию мобильных гаубиц и работает с немецкими предприятиями над тем, чтобы Украина получала современное вооружение, добавила Бербок.
10 мая Анналена Бербок приехала в Киев с рабочим визитом. Она посетила Бучу Киевской области, где были зафиксированы зверства и военные преступления российских войск в отношении мирных жителей.
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