Посол рассказал, когда Украина может получить первое тяжелое оружие от Германии

3 июня, 18:46
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Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что наша страна получит первое оружие от Берлина не раньше конца июня.

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В интервью телеканалу ZDF в пятницу, 3 июня, дипломат подчеркнул, что на 100-й день полномасштабной войны Украина до сих пор не получила никакой тяжелой техники из Германии. По его мнению, Киев не начнет получать немецкое оружие до конца июня.

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1 июня, выступая в Бундестаге, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал передать Украине современные системы ПВО IRIS-T, с помощью которых, по его словам, можно «защитить целый крупный город от российских воздушных атак».

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По данным немецких СМИ, за последние десять недель правительство Олафа Шольца свело к минимуму поставки оружия в Украину.

Издание Welt am Sonntag сообщило, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две небольшие партии оружия. В середине мая Германия отправила 3 тысячи противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

28 мая посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Германия не отказывается от поставок Украине тяжелого вооружения и скоро Киев получит зенитные самоходные установки Gepard и противовоздушное оружие.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Германия Военная помощь Поставки оружия Андрей Мельник Поддержка Украины Война России против Украины

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