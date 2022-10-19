США, Британия и Франция обсудят на Совбезе ООН поставки Ираном оружия в Россию — Reuters 19 октября, 04:58 Иран передал России дроны-камикадзе Shahed-136, но отрицает свою причастность (Фото:DR)

США и союзники, в частности Великобритания и Франция, 19 октября созывают закрытое заседание Совбеза ООН из-за поставок Ираном оружия в Россию. Во время собрания будут обсуждать резолюцию 2231.

Об этом сообщает Reuters.



Резолюция 2231 Совбеза не ограничивает Тегеран в экспорте обычного вооружения, но содержит ограничения на ракеты и связанные с ними технологии.

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Ранее сообщалось, что США примут «практические и агрессивные меры», чтобы помешать Ирану продавать беспилотники и ракеты России.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран пообещал передать РФ ракеты «земля-земля» в дополнение к ударным беспилотникам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 октября внес на рассмотрение президента предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок оружия России. Страна-агрессор использует дроны иранского производства для ударов по территории Украины и убийства гражданских.

В МИД Ирана утверждают, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России.