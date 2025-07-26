«Гражданское вещество». Индийская компания объяснила, почему поставляла важную взрывчатку для ракет в РФ

26 июля, 18:38
Индийская фирма поставила в Россию взрывчатое вещество, используемое в ракетах (Фото: REUTERS/Florence Lo)

Индийская компания в субботу, 26 июля, придумала оправдание за поставки в Россию взрывчатки военного назначения. Об этом говорится в письме компании Ideal Detonators, сообщает агентство Reuters.

В письме компания утверждает, что придерживается законов страны, а отправленное ею вещество предназначено для гражданских промышленных целей и не относится к военному классу.

«Груз предназначен для промышленной деятельности, и это гражданское взрывчатое вещество», — сказано в документе.

24 июля стало известно, что индийская фирма поставила в Россию взрывчатое вещество, используемое в ракетах. В материале агентства говорится, что в декабре 2024 года индийская компания отправила на территорию России взрывчатое вещество HMX на сумму 1,4 млн долларов.

Один из получателей — российская компания Промсинтез, которую СБУ связывает с военной сферой.

По данным Reuters, в декабре фирма Ideal Detonators Private Limited отправила в Санкт-Петербург два груза HMX. Один — на сумму 405 тысяч долларов, второй — на сумму более 1 млн долларов.

Советник президента Украины Владислав Власюк подтвердил, что Промсинтез уже фигурировал в расследованиях о сотрудничестве с индийскими партнерами. Власти Украины фиксируют отдельные случаи обхода санкций с участием Индии.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Индия Война России против Украины Торговые санкции США

