ЕС утвердил санкции против Ирана за поставки дронов-камикадзе России для войны против Украины 20 октября, 14:01 РФ использует иранские дроны-камикадзе для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины (Фото:Roman Petushkov/Reuters)

В четверг, 20 октября, Совет ЕС утвердил санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе России, которые затем используются для войны против Украины.

Как сообщили в Twitter Председательства Чехии в Совете ЕС, санкции утверждены по письменной процедуре в рекордные сроки.

«Санкции по Ирану в рекордно короткие сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, поставляющих иранские беспилотники, которыми наносятся удары по Украине», — отметили там.

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В ЕС добавили, что санкции вводятся в отношении трех физических лиц и компании, которая ответственна за поставку дронов.

Санкции вступят в силу днем 20 октября после публикации в Официальном журнале ЕС.

Министр иностранных дел Украины приветствовал решение ЕС о санкциях против Ирана.

«Я приветствую оперативные действия ЕС после моего обращения в понедельник о введении санкций против Ирана за помощь России в убийстве украинцев и нанесении ущерба нашей энергетической инфраструктуре», — написал он в своем Twitter.

17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов. Также дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону столицы летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В Киеве зафиксировали пять взрывов.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

В МИД Ирана заявили, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».



Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продолжила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.



Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.