Украинская делегация встретилась с производителем ракет Tomahawk в США

Украинская правительственная делегация, которая находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах, провела встречу с представителями компании Raytheon, которая является производителем ракет Tomahawk . Об этом в среду, 15 октября, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Юлия Свириденко, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Реклама

Делегация также встречалась с представителями другой американской оборонной компании Lockheed Martin.

«Их технологии спасают жизни: F-16 и современные системы противовоздушной обороны защищают украинское небо, а их наступательные решения надежно поддерживают наши силы на фронте», — написал Ермак.

По его словам, сотрудничество Украины с американскими компаниями «продолжает расти».

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk: что известно

6 октября президент США Дональд Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника сообщило, что Трамп во время телефонных переговоров с президентом Украины 11 октября обсуждал возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.

Инфографика: NV

13 октября президент США заявил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

В Кремле ответили, что запуск крылатых ракет Tomahawk требует участия специалистов США, поэтому поставки этого оружия Украине «действительно могут плохо закончиться».