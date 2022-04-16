Поставка тяжелого оружия Украине не сделает Германию стороной войны — немецкий министр 16 апреля, 14:46 Цей матеріал також доступний українською В Германии считают, что поставки оружия Украине не сделают их страну стороной войны (Фото:Pexels / Pixabay)

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что по международному праву поставки тяжелого вооружения Украине не будут означать вступления в войну против России.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

«Украина ведет оборонительную войну против России. Итак, если они реализуют свое законное право на самооборону, поддержка их поставками оружия не может привести к тому, чтобы стать участником войны», — сказал Бушманн.

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Он отметил, что это не только его личное мнение, но и точка зрения федерального правительства.

Также, по словам министра, Германия стала одной из первых стран в мире, систематически расследующей и защищающей доказательства военных преступлений в Украине.

«Мы призываем всех украинских беженцев обращаться в любой отдел полиции, если они являются жертвами или свидетелями военных преступлений», — сказал Бушманн.

Относительно обвинения президента США Джо Байдена в геноциде украинцев, немецкий министр сказал, что пока не может сказать, есть ли на это доказательства.

«Нет сомнения, что отвратительные и ужасные преступления совершаются российскими солдатами в Украине. Чтобы геноцид был юридически доказан, должно быть намерение полностью или частично уничтожить национальную, расовую, религиозную или этническую группу как таковую... Я думаю, что президент Байден хотел отправить четкое политическое сообщение, а не юридическое решение в техническом смысле», — сказал Бушманн.

15 апреля источник в немецком правительстве сообщил Reuters, что Шольц хочет выделить 2 млрд евро на новую военную технику для Украины.

Ранее депутат Бундестага Маркус Фабер заявил, что парламент Германии поддержал поставки Украине тяжелой военной техники.



Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уверял, что Берлин продолжит поставлять оружие Украине, хотя еще недавно это не соответствовало «философии безопасности» страны.



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