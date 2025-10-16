«Стоит усилить успех». Сикорский объяснил, почему союзникам не следует бояться передавать Украине ракеты Tomahawk

Вертикальный запуск ракеты Tomahawk с американского эсминца USS Porter в 2017 году (Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что опасения относительно возможной эскалации войны в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk являются безосновательными, сообщает The Guardian .

Ожидается, что президент США Дональд Трамп поднимет вопрос о поставках этих ракет во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября.

Сикорский отметил, что не стоит беспокоиться о реакции России на возможное усиление украинского вооружения.

«Каждый раз, когда мы намеревались предоставить Украине новые ракеты, новые виды оружия, кто-то говорил: „Не делайте этого, это приведет к эскалации. Не присылайте им танки. Не давайте им истребители МиГ. Не передавайте им F-16. Не давайте им ракеты HIMARS, не давайте им ракеты ATACMS“. И каждый раз Россия была вынуждена подстраиваться», — подчеркнул польский министр.

Он отметил, что Украина могла бы применить ракеты Tomahawk для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые ранее уже становились целями украинских беспилотников. Дипломат подчеркнул, что большая территория России не позволяет ей иметь достаточно средств противовоздушной обороны для защиты всех объектов.

По словам Сикорского, Украина добилась успеха в сокращении производственных мощностей РФ по добыче нефти.

«Когда вы достигаете успеха, вы должны его усилить», — подчеркнул он.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

Также Трамп сообщил, что во время разговора с Зеленским планирует обсудить намерение Украины начать наступление на фронте.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk: что известно

6 октября президент США Дональд Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

Инфографика: NV

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника сообщило, что Трамп во время телефонных переговоров с президентом Украины 11 октября обсуждал возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.

13 октября президент США заявил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

В Кремле ответили, что запуск крылатых ракет Tomahawk требует участия специалистов США, поэтому поставки этого оружия Украине «действительно могут плохо закончиться».