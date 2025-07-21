Германия и США договорились о передаче Украине пяти систем Patriot «в ближайшее время»

США и Германия договорились передать Украине пять систем противовоздушной обороны Patriot . Ожидается, что эти комплексы поступят «в ближайшее время».

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которое проходит в понедельник, 21 июля, под председательством Великобритании и Германии, пишет Европейская правда.

«Во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с [главой Пентагона] Питом Гегсетом, что Германия внесет свой вклад в скорейшее предоставление (Украине) пяти крайне необходимых систем Patriot», — сообщил Писториус.

Глава Министерства обороны Германии заявил, что в ближайшие дни планирует согласовать с партнерами механизм воплощения договоренностей, отметив, что это будет происходить «в духе взаимного доверия».

«Германия предоставит дополнительные системы противовоздушной обороны и крайне необходимые боеприпасы», — подчеркнул Писториус.

21 июля глава Пентагона Пит Хегсет проведет виртуальную встречу с министрами обороны стран НАТО, чтобы обсудить помощь Киеву.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставке Украине ЗРК Patriot в рамках новой инициативы США.

Инфографика: NV

По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.

19 июля Bild сообщил, что первая система Patriot, за которую будет платить Германия, все еще строится американским оборонным подрядчиком Raytheon и будет готова к отправке в Украину минимум через шесть-восемь месяцев.