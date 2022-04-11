Премьер Словакии подтвердил, что страна обсуждает передачу Украине МиГ-29 11 апреля, 19:47 Цей матеріал також доступний українською Истребители МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер не исключил поставку Украине истребителей МиГ-29.

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Отвечая на вопрос газеты SME, Хегер сказал, что Словакия больше не может использовать истребители в таком объеме и что «если эту технику где-то и использовать, то в Украине». Ранее министр обороны страны Ярослав Надж заявил, что российские техники, которые обслуживали МиГ-29 в Словакии, покидают страну, и их эксплуатация скоро может стать проблематичной.



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«Если, к сожалению, Украине не удастся победить российские войска, мы знаем, кто будет следующим», — заявил он.

Интервьюер задал уточняющий вопрос, подтверждает ли премьер передачу МиГов Украине, на что тот сказал:

«Нам нужно как можно скорее помочь Украине дать отпор российским войскам, и да, мы сделаем для этого все, что в наших силах».

В интервью изданию Politico Хегер сказал, что его страна хочет отказаться от использования МиГ-29, так как истребители советского производства нельзя поддерживать в рабочем состоянии без отношений с Россией. Он также напомнил, что Словакия рассчитывает получить F-16 производства США. По его словам, страна ведет интенсивные переговоры с партнерами о том, кто будет защищать ее воздушное пространство, а позже «может рассмотреть вопрос об этом оборудовании также в отношении Украины».

На вопрос, означает ли это, что Словакия может передать часть самолетов Украине, если получит определенные гарантии от Запада, Хегер ответил утвердительно.

8 апреля Эдуард Хегер подтвердил, что Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Он также опроверг российские фейки о том, что система ПВО якобы уничтожена.

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