Поставка дальнобойных ракет Taurus Украине не обсуждалась на Рамштайне — Минобороны Германии

20 сентября, 00:35
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Ракеты Taurus (Фото:MBDA)

Ракеты Taurus (Фото:MBDA)

В Германии на заседании в формате Рамштайн не обсуждались поставки дальнобойных ракет Taurus Украине.

Об этом заявили в министерстве обороны Германии, сообщает ntv.

Секретарь парламента Зиемтье Мёллер сказал, что эта проблема на заседании до сих пор не поднималась.

Также там уточнили, что темой переговоров на Рамштайн было предоставление воздушной обороны, боеприпасов, артиллерии.

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13 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть прогресс по предоставлению Украине американских ракет ATACMS и немецких Taurus, однако окончательное решение еще не принято.

Писториус считает, что Киеву больше нужны системы противовоздушной обороны и боеприпасы 155-мм калибра, и Германия хочет ускорить процессы производства техники и ее ремонта. Он уверял, что возможное предоставление США своих ракет не будет означать автоматической передачи Taurus.

11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы. Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно. Сам он отрицает свою нерешительность, хотя в правительстве говорили, что он единственный, кто тормозит процесс предоставления.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Российская агрессия Война России против Украины Taurus

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