«Есть идеи, которые могут усилить Украину». Зеленский обсудил с президентом Чехии инициативу по поставкам боеприпасов и другую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 октября, сообщил, что имел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом .

Украинский президент отметил, что проинформировал своего чешского коллегу о российских атаках, а также обсудил с ним инициативу по поставкам боеприпасов.

По словам Зеленского, украинская и чешская стороны обсуждают также другие варианты по военному усилению Украины.

«Есть также другие идеи, которые помогут усилить Украину и нашу защиту именно сейчас. Договорились, что наши команды все оперативно проработают», — добавил Зеленский.

9 октября Зеленский пообщался с лидером партии ANO, которая победила на парламентских выборах в Чехии, Андреем Бабишем. Украинский президент отмечал, что в ближайшее время они обсудят дальнейшее сотрудничество Украины и Чехии во время личной встречи.

Ранее Андрей Бабиш заявлял о намерении отменить инициативу по поставкам боеприпасов в случае победы на выборах. Он утверждал, что на это тратится много денег налогоплательщиков, которые должны идти «на собственный народ».

8 октября Бабиш отметил, что в случае формирования правительства во главе с его политической силой он не будет выделять бюджетные деньги на оружие для Украины. Он утверждает, что Чехия вносит «60 миллиардов в бюджет Евросоюза», который помогает Украине.