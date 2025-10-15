«Игра будет продолжаться еще долго». Как Трамп толкает Путина на переговоры, а Германию — на передачу ракет Taurus — Жирохов

15 октября, 13:34
Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

Автор: Павел Новиков

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал в эфире Radio NV, какие цели преследует президент США Дональд Трамп, подпитывая разговоры о передаче ракет Tomahawk.

Михаил Жирохов

Военный эксперт

По-перше, я повинен сказати, що я дуже скептично ставлюсь до того, що нам дадуть Tomahawk. Можу бути неправий, звісно. Але, знаєте, я бачу тільки таку собі чергову гру Трампа, в які він вважає, що він розумний і таким чином підштовхне [російського диктатора Володимира] Путіна до перемовин. Це його думка, яка, як на мене, простежується дуже характерно. Я не думаю, що він за один день передумав, що Путін не його друг і погана людина.

