Возобновляют работу. В Киев вернулись сотрудники посольства Южной Кореи 2 мая, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Сотрудники посольства Южной Кореи вернулись в Киев (Фото:Linguasia/pixabay.com)

Посол Южной Кореи в Украине Ким Хенг Тэ и некоторые другие сотрудники посольства вернулись в Киев, чтобы возобновить там работу.

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Об этом сообщает YNA.

Сейчас рассматривается вопрос о поэтапном возвращении оставшихся дипломатов.

«(Они) планируют выполнять задачи по дипломатическим вопросам и защите (южнокорейских) граждан при более тесном сотрудничестве с украинским правительством», — сказано в сообщении.

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Другие сотрудники посольства в настоящее время размещены в Черновцах и еще одном временном офисе в Румынии.

Сотрудники посольства Южной Кореи эвакуировались из Киева и работали во временном офисе в Черновцах после вторжения России в Украину.

В Киев начали возвращаться посольства, которые ранее эвакуировались из-за вторжения России в Украину.

В пятницу, 29 апреля посольство Нидерландов в Киеве возобновило свою работу. Также в столицу вернулась и посол Великобритании.

Посольство Канады в Украине может возобновить работу в течение нескольких дней или недель.

27 апреля посольство Соединенных Штатов заявило о том, что готовится к скорому возобновлению работы в Киеве.

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