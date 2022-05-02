Возобновляют работу. В Киев вернулись сотрудники посольства Южной Кореи
Сотрудники посольства Южной Кореи вернулись в Киев (Фото:Linguasia/pixabay.com)
Посол Южной Кореи в Украине Ким Хенг Тэ и некоторые другие сотрудники посольства вернулись в Киев, чтобы возобновить там работу.
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Об этом сообщает YNA.
Сейчас рассматривается вопрос о поэтапном возвращении оставшихся дипломатов.
«(Они) планируют выполнять задачи по дипломатическим вопросам и защите (южнокорейских) граждан при более тесном сотрудничестве с украинским правительством», — сказано в сообщении.
Другие сотрудники посольства в настоящее время размещены в Черновцах и еще одном временном офисе в Румынии.
Сотрудники посольства Южной Кореи эвакуировались из Киева и работали во временном офисе в Черновцах после вторжения России в Украину.
В Киев начали возвращаться посольства, которые ранее эвакуировались из-за вторжения России в Украину.
В пятницу, 29 апреля посольство Нидерландов в Киеве возобновило свою работу. Также в столицу вернулась и посол Великобритании.
Посольство Канады в Украине может возобновить работу в течение нескольких дней или недель.
27 апреля посольство Соединенных Штатов заявило о том, что готовится к скорому возобновлению работы в Киеве.
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