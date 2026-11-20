Посольство Украины в Риме отреагировало на обращение МИД Италии относительно внесения итальянских политиков в базу Миротоврца (Фото: moshehar/pixabay.com)

Посольство Украины в Риме отреагировало на обращение МИД Италии относительно внесения итальянских политиков в базу данных сайта Миротворец. Там заявили, что эта платформа не отражает позицию украинского государства.

В посольстве подчеркнули, что сайт Миротворец не является официальным источником информации украинского государства и не уполномочен представлять позицию правительства.

Реклама

«Информация, опубликованная на этом сайте, не является официальной позицией Украины и не может рассматриваться как выражение позиций или решений украинских государственных институтов. Мы считаем неуместной попытку использовать информацию из неофициальных источников с целью создания искажённого представления о позиции Украины или искусственного нагнетания напряжённости в двусторонних отношениях», — говорится в сообщении.

Читайте также: У Римі відмовили у проведенні фестивалю російського кіно

В украинском посольстве в Риме подчеркнули, что «предвзятые оценки и инструментальные интерпретации, которые выдают за реальность то, что хотелось бы, чтобы было правдой», не должны становиться инструментами политической манипуляции и наносить ущерб отношениям двух стран.

19 ноября глава МИД Италии Антонио Таяни поручил итальянскому послу в Киеве Карло Формозе обратиться к украинским властям с просьбой предоставить разъяснения относительно включения евродепутатов от партии Движение пяти звезд в черный список на сайте Миротворец.

«Италия будет и впредь поддерживать Украину, одновременно подчеркивая важность обеспечения уважения к демократическим свободам и полномочиям представителей, избранных в европейские институты», — говорится в сообщении МИД Италии.

16 ноября на сайте Миротворца появилось имя Данило Делла Валле, одного из евродепутатов Движения пяти звёзд, критикующего поставки оружия Украине. Впоследствии Валле сообщил, что в список внесли всю делегацию Движения пяти звёзд в Европейском парламенте.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «очень хорошие» отношения с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.